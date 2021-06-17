Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi
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Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi

Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da sivil jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binerek denetimde bulundu.

Burdur'da sivil jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binerek denetimde bulundu. 2 gün süren denetimde sürücülerin kurallara uyduğu tespit edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen sivil jandarma ekipleri, sürücülerin yol güzergahı boyunca kurallara uyup uymadığını kontrol etti. 4 toplu taşıma aracının kontrol edildiği denetimde, sürücülerin herhangi bir kural ihlali yapmadığı tespit edildi. - BURDUR

Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi
Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi
Sivil jandarma ekipleri yolcu olarak bindi, toplu taşıma araçlarını denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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