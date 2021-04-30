Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek'ten Rektör Erdal'a ziyaret
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Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek'ten Rektör Erdal'a ziyaret

Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek'ten Rektör Erdal'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Yüksek ve Prof. Dr. Erdal, eğitimde dijitalleşmenin sivil havacılık alanındaki önemi ve sivil havacılık alanında geniş kitlelere nitelikli e-öğrenme hizmetleri sunmak gibi konularda kurulacak olası iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Erdal, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Türk sivil havacılığının emniyet ve güvenliğini belirlenen uluslararası standartlar çerçevesinde sağlamak için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitim alanında 40 yılı aşan tecrübesiyle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile başta eğitim alanı olmak üzere, ihtiyaç duyulan her alanda iş birliği gerçekleştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Yüksek ise Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan öğrenme alanındaki tecrübesinden faydalanarak, sivil havacılık alanındaki eğitim hizmetlerini çağın gerektirdiği uzaktan eğitim ortamlarına uyarlamak için verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Prof. Dr. Yüksek, yakın zamanda somut iş birlikleri için Rektör Erdal ile tekrar bir araya gelmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Pandemi önlemleri alınarak gerçekleşen ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek'i uğurlamasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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