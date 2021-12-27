Sivil Havacılık Genel Müdürü Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Yüksek'in Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Yıldırım, Genel Müdür Yüksek'le bir süre görüştü.

Ziyarette Genel Müdür Yüksek'e Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay eşlik etti.

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