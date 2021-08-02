Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: VatanJet, hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), VatanJet'in hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldığını bildirdi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), VatanJet'in hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldığını bildirdi.
SHGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İşletme ruhsatı, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Hüseyin Sağlam'a takdim edilmiştir." bilgisi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran