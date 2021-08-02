Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: VatanJet, hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldı
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: VatanJet, hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: VatanJet, hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldı
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), VatanJet'in hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldığını bildirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), VatanJet'in hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldığını bildirdi.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İşletme ruhsatı, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Genel Müdürü Hüseyin Sağlam'a takdim edilmiştir." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: VatanJet, hava taksi faaliyeti gerçekleştirmek üzere ruhsatlandırıldı - Haberler Ekonomi
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