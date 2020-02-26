Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile...
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo olmak üzere tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

26.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:25
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile...

(SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ile arasındaki yolcu ve kargo olmak üzere tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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