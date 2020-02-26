26.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:25

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo olmak üzere tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA