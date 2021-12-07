"Sivil Havacılık Eğitiminin Geleceği" SDÜ'de Konuşuldu

Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, "7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü"nde "Sivil Havacılık Eğitiminin Geleceği" konulu bir etkinlik düzenledi.

Keçiborlu Süreyya Sadi Bilgiç Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Er-Ah Havacılık Kurucu ve Genel Müdürü M. Erdoğan Cabıoğlu, teknik ve bakım müdürleri, uçuş öğretmenleri, pilotlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Songur, havacılığın merkez üssü olmak amacıyla Yüksekokul bünyesinde yürütülen çalışmalardan bahsederek her geçen gün artan öğrenci sayısı ve nitelikli eğitim kadrosu ile bu hedefe adım adım ulaştıklarını söyledi.

Er-Ah Havacılık Kurucu ve Genel Müdürü M. Erdoğan Cabıoğlu ise Er-Ah havacılığın kuruluş ve gelişim aşamalarından bahsederek havacılık sektörünün her geçen gün önem kazandığını vurguladı. Etkinlik kapsamında katılımcı öğrenciler arasında yapılan çekilişle 15 öğrenciye Er-Ah havacılık tesislerinde simülatör uçuşu hediye edildi. Etkinliğin sonunda konuklar öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet