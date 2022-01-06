Sıvı yapıştırıcıyı su zannedip içti, hastanelik oldu - Haberler
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Sıvı yapıştırıcıyı su zannedip içti, hastanelik oldu

Sıvı yapıştırıcıyı su zannedip içti, hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı kazara içen işçi hastanelik oldu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı kazara içen işçi hastanelik oldu.

Olay Yeniceköy Mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Susayan işçi Tunay E. (43), su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı yanlışla içti. Fenalaşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Sıvı yapıştırıcıyı su zannedip içti, hastanelik oldu

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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