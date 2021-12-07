Son dakika haberleri! SIVI SABUN VE ŞAMPUAN KUTULARINDAN ESRAR ÇIKTI; 2'Sİ ÖĞRETMEN 3 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberleri! SIVI SABUN VE ŞAMPUAN KUTULARINDAN ESRAR ÇIKTI; 2'Sİ ÖĞRETMEN 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup, kargoya verdikleri iddiasıyla 2'si öğretmen, 3 şüpheli, yakalandı.

SİLVAN, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sıvı sabun ve şampuan kutularına esrar koyup, kargoya verdikleri iddiasıyla 2'si öğretmen, 3 şüpheli, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabun ve şampuan kutularının içerisine uyuşturucu madde konulup, kargoya verileceği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler, ilçedeki tüm kargo şirketlerinin önünde önlem aldı. İlçede öğretmenlik yapan Y.B., İzmir'deki ablası S.B.'ye paket göndermek isterken gözaltına alındı. Paketi kontrol eden polis, sıvı sabun ve şampuan kutularına gizlenmiş, içime hazır halde 55,01 gram toz esrar buldu. Y.B.?nin ifadesinin ardından öğretmen S.T. ile S.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si öğretmen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! SIVI SABUN VE ŞAMPUAN KUTULARINDAN ESRAR ÇIKTI; 2'Sİ ÖĞRETMEN 3 GÖZALTI

Son dakika haberleri! SIVI SABUN VE ŞAMPUAN KUTULARINDAN ESRAR ÇIKTI; 2'Sİ ÖĞRETMEN 3 GÖZALTI

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