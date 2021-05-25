Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı

Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Geyve ilçesi D650 karayolunda sıvı azot yüklü tanker, kamyona arkadan çarptı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D650 karayolunda sıvı azot yüklü tanker, kamyona arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan tanker sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, D650 karayolu Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 34 BU 2904 plakalı sıvı azot yüklü tanker, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AK 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü A.G. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıktı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği D650 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce uzayan kuyruk, araçların yoldan kaldırılması ile son buldu. - SAKARYA

Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lüks araçla motosiklet çarpıştı; sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bırakıp tamponuyla ilgilendi
Lüks araçla motosiklet çarpıştı; sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bırakıp tamponuyla ilgilendi
Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Deniz Çakır Ebru Gündeş Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Adem Büyük Necip Uysal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, sürücü sıkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 16:05:51. #1.15#

title