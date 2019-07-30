Sıvı azot ile dondurulan patlamış mısıra Japonlardan büyük ilgi
Son aylarda, Japonya'nın Osaka kentinde sıvı azotla soğutulmuş patlamış mısır en çok ilgi gören sokak yiyeceklerinden biri oldu. Dondurulmuş patlamış mısır bardağını 600 yen'e (31 TL) satan büfe sahibi günlük en az 400 bardak sattığını belirtiyor
Sıvı azot ile dondurma yapıldığı biliniyor, ancak Japonlar aynı yöntemlerle yiyecekler soğutarak yeni tatlar keşfediyor.
Son aylarda, Japonya'nın Osaka kentinde sıvı azotla soğutulmuş patlamış mısır en çok ilgi gören sokak yiyeceklerinden biri oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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