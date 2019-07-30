Sıvı azot ile dondurulan patlamış mısıra Japonlardan büyük ilgi

Sıvı azot ile dondurma yapıldığı biliniyor, ancak Japonlar aynı yöntemlerle yiyecekler soğutarak yeni tatlar keşfediyor.

Son aylarda, Japonya'nın Osaka kentinde sıvı azotla soğutulmuş patlamış mısır en çok ilgi gören sokak yiyeceklerinden biri oldu. Euronews.com'da Görüntüle