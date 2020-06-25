Siverekliler sosyal medyadan konser verildi Siverekliler sosyal medyadan konser verildi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup gönüllü, dünyanın çeşitli yerlerinde Sivereklileri buluşturmak üzere sosyal medya üzerinde konser verdi.

Siverekliler sosyal medyadan konser verildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup gönüllü, dünyanın çeşitli yerlerinde Sivereklileri buluşturmak üzere sosyal medya üzerinde konser verdi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir grup Siverekli aktivist, Siverek Liseliler Grubu altında bir araya gelerek bir platform kurdu. Değişik çalışma ve projelerle ilçenin ekonomik ve kültürel açısından gelişmesini sağlamayı amaçlayan grup, ilçede bulunan bir çok dernek, oda ve sendikadan da destek aldı.

Korona virüsü nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren grup, dünyanın birçok yerinde yaşayan Siverek'lilere sosyal medya üzerinden, tamamı Siverek'li olan sanatçıların katkılarıyla konser verdi.

İlçede bulunan basın ve gazetecilerin de destek verdiği konser, birçok Siverek sayfası ve internet haber sitelerinde canlı olarak verildi.

Çiğ köfte ve halayların çekildiği konser, uzakta olan Siverek'liler tarafından ilgiyle izlendi.

Program koordinatörü Faik Türkgezer yaptığı açıklamada, "Amaçlarının dünyanın dört bir yanında olan Siverek'lilere ulaşmak ulaşmaktır, bu amaçla çeşitli çalışma ve etkinlikler yapıyoruz. Siverek'liler bir araya gelerek, doğdukları, okudukları memleketine ne yapabilirler diye kafa yoracak ve güzel çalışmalar ortaya kayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA