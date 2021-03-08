Siverekli kadınların 'hediye karanfil' tereddüdü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir firma çalışanları tarafından 'Kadınlar Günü' nedeniyle kadınlara bin karanfil dağıtıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir firma çalışanları tarafından 'Kadınlar Günü' nedeniyle kadınlara bin karanfil dağıtıldı. Bazı kadınlar kendilerine uzatılan hediye karanfilleri almaya çekinip, çiçeğin fiyatını sordu.

Siverek'te bir beyaz eşya firmasının teknik servis ekibi, Hürriyet Caddesi'nde kurulan stantta kadınlara bin karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Bu sırada bazı kadınlar kendilerine uzatılan karanfilleri almakta tereddüt ederek, fiyatını sordu. Görevliler, kadınlara 8 Mart'ı hatırlatarak günlerini kutlayıp, çiçeklerin hediye olduğunu; karanfilleri alabileceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN