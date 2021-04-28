Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | Güncel

Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde bir esnaf kendi iş yerinin önünde 'Askıda Kıyafet' uygulaması başlattı.

Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde bir esnaf kendi iş yerinin önünde 'Askıda Kıyafet' uygulaması başlattı.

İlçenin Seyfioğlu Caddesi'nde hazır tekstil işiyle uğraşan esnaf Fuat Sonbayram, ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması amacıyla daha önce askıda ekmek uygulamasından esinlenerek işyeri önünde hayırseverlerin de desteğiyle Ramazan Bayramı'na kadar 'Askıda Kıyafet' uygulamasını sürdürecek. 'Askıda Kıyafet' uygulamasında bazı esnaf ve hayırseverlerin desteğiyle 30 ailenin ihtiyacı karşılandığını belirten iş yeri sahibi esnaf Fuat Sonbayram şunları kaydetti.

"Daha önce ilçemizde Fırıncı esnaflarımız askıda ekmek uygulaması başlatmıştı, bende giyimci esnafı olarak Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla böyle bir uygulama başlatmak istedim, 2 gündür başlattığım 'Askıda Kıyafet' uygulamasında 30 ailenin kıyafet ihtiyacını karşılamış bulunuyoruz. Bazı esnaf ve hayırseverlerimizin desteğiyle askımızda 40 aileye yetecek kadar kıyafetimiz hazır durumda, Pandemi sürecinde vatandaşlarımız kısmi olarak ta etkilendi, bizde insanlarımıza bir nebzede olsa destek olmak amacıyla böyle bir uygulama başlattı, hayırseverlerimiz tarafından askıya bırakılan kıyafetlerimizi ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyoruz. 'Askıda Kıyafet' uygulamasına destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Uygulamanın çok iyi olduğunu ve bunun yaygınlaşması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Eyüp Sımaklı, "Keşke böyle uygulamalar yaygınlaşsa, birileri komsuna, birileri mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşsa, çok daha güzel olacak. Duyarlı esnafımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması
Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması
Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması
Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Sulama kanalında boğularak can veren 3 çocuk ağıtlar eşliğinde yan yana defnedildi
Sulama kanalında boğularak can veren 3 çocuk ağıtlar eşliğinde yan yana defnedildi
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Engin Altay Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siverekli esnaftan askıda kıyafet uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:30:24. #1.14#

title