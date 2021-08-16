Siverek'teki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı
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Siverek'teki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı

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Siverek'teki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı Siverek Belediyesinden tepki çeken görüntü Köpeği sürükleyerek çıkarttılar Belediye personel hakkında idari soruşturma başlattı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye çalışanlarının bir köpeğin boynuna tasma takıp yerde sürüklemesi...

Siverek'teki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Siverek Belediyesinden tepki çeken görüntü

Köpeği sürükleyerek çıkarttılar

Belediye personel hakkında idari soruşturma başlattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye çalışanlarının bir köpeğin boynuna tasma takıp yerde sürüklemesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Belediyeden yapılan açıklamada personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntü hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Olay, İlçeye bağlı Ericek kırsal Mahallesinde yaşandı. Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde çalıştığı belirtilen bir görevli evin içerisine giren köpeği çıkartmak için boynuna tasma geçirdi. İpin ucundan tutan görevli köpeği sürükleyerek dışarı çıkarttı.

Görüntüler tepki çekti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Yerinden kalkamayan köpeği sürükleyerek işkence eden şahısların cezalandırılmasını isteyen hayvan severler, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Belediyeden açıklama geldi

Siverek Belediyesi hayvan severlerin tepkisi üzerine bir açıklama yaptı. Belediyenin açıklamasında, " 14 Ağustos 2021 tarihinde mahalle muhtarının ilgili müdürlüğümüze hasta bir can dostun olduğu ihbarı üzerine personelimiz olay yerine intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemede lavabodaki dostumuzun ağız ve göz bölgelerinde kan oluğu saptanmıştır. Bunun üzerine görevli personel can dostumuzun kuduz olma şüphesi olduğunu ve durumun İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirilmesi yönünde görüş beyan etmiştir" denildi.

Sürüklenen köpek telef oldu

Açıklamanın devamında," Mahalle muhtarının 'köpeği çıkarın' ısrarı üzerine can dostumuz olduğu yerden çıkarılarak yapılan ilk incelemede yılan tarafından ısırıldığı tespit edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen can dostumuz kurtarılamamıştır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze zaman zaman gelen yaralı veya saldırgan hayvan ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, aldıkları yardıma ihtiyacı olan hayvanları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezine göndermektedir. Burada rehabilite edilen hayvanlar yeniden doğal ortamına salınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Siverek'teki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Siverek'teki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Siverek'teki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Siverek'teki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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