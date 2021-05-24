Siverek'teki arazi kavgasında yaralanan hamile kadının bebeği öldü
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Siverek'teki arazi kavgasında yaralanan hamile kadının bebeği öldü

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | 3. Sayfa

Siverek'teki arazi kavgasında yaralanan hamile kadının bebeği öldü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişinin öldüğü kavgada darp edilen ve yaralanan hamile kadın karnındaki çocuğunu kaybetti.

Siverek'teki arazi kavgasında yaralanan hamile kadının bebeği öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişinin öldüğü kavgada darp edilen ve yaralanan hamile kadın karnındaki çocuğunu kaybetti.

Siverek ilçesine bağlı Aşağı Taşlı Kırsal Mahallesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle 3 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı kavgada, darp edilerek yaralanan 9 aylık hamile kadın Emine D. yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrası, yaralı hamile kadın Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde, hamile kadının karnında ki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Doktorlar tarafından sezaryen ile alınan bebeğin cenazesi de kavgada hayatını kaybeden 3 kişi ile birlikte gece geç saatlerde Aşağı Taşlı Mahallesinde Jandarma'nın geniş güvenlik önlemleri altında defnedildi.

Karnında ki bebeğini kaybeden Emine D'nin hastanede ki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Jandarma ekipleri Mahallede güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

Siverek'teki arazi kavgasında yaralanan hamile kadının bebeği öldü
Siverek'teki arazi kavgasında yaralanan hamile kadının bebeği öldü
Siverek'teki arazi kavgasında yaralanan hamile kadının bebeği öldü
Siverek'teki arazi kavgasında yaralanan hamile kadının bebeği öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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