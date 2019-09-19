Siverek'te zabıta ekipleri kantinleri denetledi

19.09.2019 16:30

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetledi.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde temizlik ve gıdalara yönelik denetim yaptı.

İşletmecilere kızartma, cips ve gazlı içecekler konusunda uyarılarda bulunan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

İlçedeki tüm ilk ve ortaokul kantinlerinde denetim yaptıklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol, "Kantinlerde satılan ürünlerin çocuklarımızın sağlıklarını tehdit eden herhangi bir unsur olup olmadığını kontrol ettik. Çocuklarımızın hijyenik bir ortamda alış veriş yapmaları ve sağlıkları bizim için elzemdir. Bu yöndeki denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Kaynak: AA