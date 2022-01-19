Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi - Haberler
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Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artıran kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

SİVEREK, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artıran kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde 10, kırsalda 20-30 santimi bulan kar hayatı durma noktasına getirdi.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde ana cadde ve bulvarları açmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu sabah saatlerinde ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yaptıkları çalışmalarla, karayolunu ulaşıma açarken, yoğun tipi nedeniyle, yol ara ara yine ulaşıma kapandığı belirtildi. Ekipler karın ve tipinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Siverek'te onlarca kırsal mahallenin yolu kapandı

Gece yarısı başlayan ve tipi ile şiddetlenen kar yağışı ilçeye bağlı onlarca Kırsal Mahalle yolunu ulaşıma kapattı. İlçeye bağlantısı kesilen Kırsal Mahallelerin ulaşımı sağlamak için karayolları ile Büyükşehir ekipleri kar köreme araçlarıyla yol açma çalışmalarına devam ediyor. - ŞANLIURFA

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

Siverek'te yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, kar, 3. Sayfa, Haber

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