Siverek'te Yetim ve öksüzlere kışlık elbise

02.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:54

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yetim ve öksüzlere kışlık elbise ve mont dağıtıldı.



Türkiye ve dünya genelinde yoksul ve muhtaçlara yardım amacıyla kurulan Yedi Başak İnsani yardım Derneği Siverek şubesi tarafından, ilçede ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere kışlık elbise ve mont dağıtıldı. İlçenin Camikebir Mahallesinde açılan mağazada, ihtiyaç sahipleri alıveriş yapar gibi, seçtikleri elbise ve montları para ödemeden, ücretsiz bir şekilde aldı. Yapılan yardım ile ilgili açıklamada bulunan Dernek gönüllüsü Metin Sevincek, "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak daha önce belirlediğimiz yaklaşık yüz yetim ve öksüzü giydirdik. Burada sunduğumuz yardımlar arasında kazak, pantolon, ayakkabı, bere, atkı tarzı giyim malzemeleriydi. Her sene düzenli olarak yaptığımız bu çalışmayı bu yılda sürdürdük. İnşallah gelecek senelerde daha fazla katlanarak devem edecek" dedi - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA