Siverek'te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siverek'te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Siverek'te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Martta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımı sonrasında, bugün Siverek'te yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan suç makinesi kadın gözlem altına alındı
Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan suç makinesi kadın gözlem altına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Martta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımı sonrasında, bugün Siverek'te yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde önceliğin yayalara verilmesi amacıyla başlattığı, 'Kırmızı Çizgimizi çekiyoruz' uygulaması Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatıldı. Üçgen park yaya geçidin de yapılan etkinlik ve uygulamada, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikte ilkokul öğrencileri ve protokol üyeleri yaya geçidini hep beraber geçerken, sürücüler de kurallara uyarak önceliği yayalara verdi.

Belediye ekipleri tarafından uygulamaya dikkat çekmek amacıyla, yaya geçitlerinin beyaz çizgilerinden bazıları kırmızıya boyandı. - ŞANLIURFA

Siverek'te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği
Siverek'te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği
Siverek'te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği
Siverek'te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Cem Adrian Aleyna Tilki Merve Boluğur
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siverek'te, yaya geçitlerinde öğrencilerle 'kırmızı çizgi' etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:58:42. #1.14#
title