Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
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Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı Siverek ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 101 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı

ŞANLIURFA - Siverek ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 101 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan 3 minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla insan girişi yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde yurda kaçak giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 101 kişinin içerisinde bulunduğu 3 minibüse operasyon yapıldı. Siverek-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde durdurulan 3 minibüsün içerisinde yakalanan 101 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Göçmenlerin minibüsle yurda getirilmesine aracılık yaptıkları gerekçesiyle 3 minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan minibüs sürücülerinin işlemlerinin tamamlanmasıyla adliye ye sevk edileceği belirtildi.

Jandarma ekipleri 3 minibüste yolculuk yapan 86 Afganistan, 13 Pakistan, 2 Özbekistan toplamda 101 yabancı uyruklu kaçak göçmenler ile 3 minibüs sürücüsüne 'Sokağa çıkma yasağını ihlal' ve 'sınır ihlali' gerekçesiyle toplamda 480 bin TL para cezası uygulandı.

Kaçak Göçmenlerin Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı
Siverek'te yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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