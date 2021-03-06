Siverek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı
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Siverek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı

06.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:09
Siverek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mevsimin kurak geçmesi nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mevsimin kurak geçmesi nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mevsimin kurak geçmesi nedeniyle vatandaşlar çareyi yağmur duasına çıkmakta buldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde havaların kurak geçmesi ve mevsimin yağmurlarının yeterince yağmaması nedeniyle ilçede kuraklık yaşanan ilçe sakinleri, yağmur duasına çıktı. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara köyü ile mezralarında yaşayan vatandaşlar, kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı. Köyün dışında bulunan ve sahabe tepesi dedikleri bir tepeye çıkan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 600 kişi için 7 koyun kesildi. Büyük kazanlarda hazırlanan yemekler, öğle namazı sonrası yapılan yağmur namazı ve duası sonrası olanda bulunan kalabalığı ikram edildi.

Yaptıkları yağmur duası ile ilgili açıklamada bulunan köy imamı Abdulaziz Demir, "Bölgemizde devam eden kuraklık için köy sakinleri ve çevreden katılanlarla birlikte yağmur duasına çıktık. Namazımızı kıldık, duamızı yaptık, İnşallah Allahü Taale bizi güzel bir bereket yağdırır" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hacı Kızılateş ise, "60 yıldır bu geleneğin devam ediyoruz, yağmur yağmadığı zaman yağmur yağması, yağdığı zaman ise şükür namazı için toplanıyoruz. Burada kurbanlarımızı Allah rızası için kesiyor ve gelenlere ikram ediyoruz" diye belirtti.

Yapılan dualar ve ikram sonrası kalabalık alandan dağıldı. - ŞANLIURFA

Siverek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Siverek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Siverek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Siverek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Siverek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Siverek'te vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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