Siverek'te traktörden düşen çocuk öldü
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Şanlıurfa, Siverek, Emrah, 3. Sayfa

Siverek'te traktörden düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

08.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:34
Siverek'te traktörden düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Emrah Çakmak idaresindeki 68 HE 473 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Paşa Çakmak (2) Hatundere Mahallesi yakınlarında dengesini kaybederek yere düştü.


Ağır yaralanan çocuk ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Burada tedavi altına alınan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Talihsiz çocuğun cesedi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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