Siverek'te trafoda çıkan yangın söndürüldü
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Siverek'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

26.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:39

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Fırat Mahallesi'nde bir okulun bahçesindeki elektrik trafosunda yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce çevrede önlem alınarak elektrik kesildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mahalle sakini Mesut Yiğiter, patlama sesinin ardından trafonun yanmaya başladığını ifade ederek, durumu itfaiyeye bildirdiklerini söyledi.

Siverek'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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