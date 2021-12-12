Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı - Haberler
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Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Gevendris yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında Murat Ç., Yunuş Ç., İsa Ç., Adalet Ç., Rahime Ç., Ali Asaf Ç. ve Dilek K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

Siverek'te trafik kazası: 7 yaralı

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