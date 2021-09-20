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Siverek'te toplu sünnet düğünü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Siverek'te toplu sünnet düğünü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 300 çocuğun toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 300 çocuğun toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bu yıl kurulan Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği tarafından 300 çocuğun toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi. Tarihi Gümrük Hanı'nda gerçekleştirilen toplu sünnet düğününe, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Organizasyonda çocuklara dernek tarafından sünnet elbisesi, ayakkabı ve kırtasiye dağıtıldı. Davul ve halay eşliğinde, yoğrulan çiğköfte ve çeşitli ikramların sunulduğu düğünde çocuklar ve büyükler doyasıya eğlendi. Dernek tarafından yapılan açıklamada sayının 300 olduğu ve ihtiyaç olduğu taktirde sayının 500'e çıkarılabileceği belirtildi. Çocuklar törenin ardından Siverek Devlet Hastanesinde ayrılan özel kliniklerde doktor gözetiminde sünnet edilecek.

Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yoğunlu amaçlarının kaybolmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak olduğunu belirterek, "Uzun bir müddettir ilçemizde yapılmayan bir geleneği yapmaya karar verdik, Siverek'imize güzel şeyler kazandırıyoruz. Çocuklarımızın yüzünün gülmesini istedik, Dernek olarak kültürel alanda Siverek'e daha çok katkı sunacağız. Bugün bu şölende biz çok mutluyuz, çünkü güzel çocuklarımızı sünnet ettireceğiz, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Sünnet olmak için gelen Harun Kılıç, 'çok heyecansalı olduğunu ama hiç korkmadığını' belirtti. İki çocuğunu sünnet yapmaya getirdiğin belirten Hasan Kurşun, toplu sünnet için teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Siverek'te toplu sünnet düğünü

Siverek'te toplu sünnet düğünü

Siverek'te toplu sünnet düğünü

Siverek'te toplu sünnet düğünü

Siverek'te toplu sünnet düğünü

Siverek'te toplu sünnet düğünü

Siverek'te toplu sünnet düğünü

Siverek'te toplu sünnet düğünü

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Haber: Siverek'te toplu sünnet düğünü - Haberler
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