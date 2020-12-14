Siverek'te ticari araç takla attı: 2 yaralı

- Siverek'te ticari araç takla attı: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ticari araç takla attı.

- Siverek'te ticari araç takla attı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresi Haran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksek Okulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet F. Yönetiminde ki 06 FD3050 plakalı hafif ticari araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ahmet F ile araç içerisinde bulunan Faysal F. yaralandı

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR