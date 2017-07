Siverek'te Tekstil Atölyeleri Artıyor

Siverek Terziler Odası Başkanı Hanif Ay, ilçede son yıllarda tekstil atölye sayınını artığını ve yaklaşık 600 aileye istihdam sağlandığını söyledi.



Ay, yaptığı açıklamada, devletin sağladığı teşviklerle ilçede son aylarda 2 tekstil atölyesinin daha faaliyete geçtiğini söyledi.



İlçede tarım işçisi sayısının fazla olduğunu bu nedenle atölye sayısının artırılması gerektiğini belirten Ay, "Her yıl özellikle bayanların ve çocukların çoğunlukta olduğu 30 bin kişi batı illerine göç edip tarım işçisi olarak çalışmak zorunda kalıyor. Aileler, ilçede yeni açılan tekstil atölyeleri sayesinde kendi memleketlerindeki iş imkanı bulup ilçeden ayrılmadan çalışabiliyor. Son sekiz aydır 2 tekstil atölyesiyle birlikte 5 atölye hizmet veriyor. Yaklaşık 600 aileye istihdam sağlanılıyor. İlçede daha çok yatırım olması için bir an önce organize sanayi sitesinin faaliyete geçmesi gerek. Tüm yatırımcıları ilçemize davet ediyorum." diye konuştu.



Devletin sağladığı teşvikle ilçede tekstil atölyesi açan iş adamı Ramazan Yeşer ise, ilçede insan gücünün fazla olduğunu, bu nedenle Siverek'te atölye açtığını söyledi.



Malatyalı olduğunu belirten Yeşer, şunları kaydetti:



"Fabrika açmamızın nedeni, çalışacak çok insan olması, bir de bu bölge teşvik bölgesi. Yatırımcı arkadaşların buraya gelmesini isterim. Biz imalatçı bir firmayız İstanbul'da satış mağazalarımız var. Ürünleri burada üretip İstanbul'da toptan dağıtıyoruz. Türkiye'nin her yerine üretim yapıyoruz. Ayrıca başta Yunanistan olmak üzere dışarıya da ihracat yapıyoruz. Hedefimiz bin kişi çalıştırmak. Şu anda 100-150 kişi çalıştırıyoruz. Siverek'te her şey bol, sadece enerjide sıkıntımız var. Burası yatırımda 6'ncı teşvik bölgesi. Devletimizin bizlere tanıdığı imkanlar doğrultusunda biz de buraya yatırım yaptık. Hedefimiz bin kişi çalıştırarak işlerimizi daha da büyütmek."



Tekstil işçisi Rahime Sarı da, daha önce ailesiyle mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığını belirtti.



Sarı," Atölyenin açılmasıyla burada hem iş öğreniyoruz hem de çalışıyoruz. Ben buradan özellikle dışarıda yaşayan iş adamlarımıza sesleniyorum, gelsinler memleketlerine sahip çıksınlar, kendi memleketinin insanlarına iş imkanı sunsunlar. Özellikle kız çocukları, aile bütçesine katkıda bulunması için tarlada çalışmak zorunda kalmasın." şeklinde konuştu.