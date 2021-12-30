Siverek'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı - Haberler
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Siverek'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Siverek'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Siverek İlçe Otogarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 aile bireyleri, ilçe otogarında karşılaştı. Husumetli 2 grup arasında önce tartışma yaşandı, tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi, vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavga eden tarafları ayırırken, kavgada yaralanan kişiler ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ŞANLIURFA

Siverek'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Siverek'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Siverek'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

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