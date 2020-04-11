Siverek'te sokakta mangala oynadılar ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı.

Siverek ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yasağı dikkate almayan vatandaşlar, sokağa kurdukları masada mangala oynadı. Sosyal mesafeye de uymadıkları gözlenen vatandaşların bu davranışı tepki çekerken, sokağa çıkan bazı kişiler ise yasaktan haberdar olmadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA