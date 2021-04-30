SİVEREK'TE SOKAKLAR BOŞA KALDI
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SİVEREK'TE SOKAKLAR BOŞA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarına uydu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarına uydu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde ilçede polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Büyük oranda boş olan sokaklarda muafiyeti bulunanlar dışında kimse gözükmedi.

SİVEREK'TE SOKAKLAR BOŞA KALDI
SİVEREK'TE SOKAKLAR BOŞA KALDI
SİVEREK'TE SOKAKLAR BOŞA KALDI
SİVEREK'TE SOKAKLAR BOŞA KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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