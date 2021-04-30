SİVEREK'TE SOKAKLAR BOŞA KALDI
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarına uydu.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarına uydu.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde ilçede polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Büyük oranda boş olan sokaklarda muafiyeti bulunanlar dışında kimse gözükmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı