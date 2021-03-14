Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü
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Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü

14.03.2021 01:10 | Son Güncelleme: 14.03.2021 01:35

Siverek'te silahlı saldırı 1 ölüŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan İlhan Kırtay (55), silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan İlhan Kırtay (55), silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Nasanlı kırsal mahallesi yakınlarında Siverek- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. İlhan Kırtay otomobili ile seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Kırtay'ın kullandığı araç yol kenarında stop ederken, olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Kırtay doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kırtay'ın cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü
Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü
Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü
Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü
Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü
Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü
Siverek'te silahlı saldırı 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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