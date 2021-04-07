İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay ilçenin Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan peynir pazarı kıraathanesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre peynir pazarı kıraathanesinde 2 grup alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silah veya silahlardan çıkan mermilerle 2 kişi yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirdi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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