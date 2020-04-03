Siverek'te silahlı kavga: 1 ölü ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Turna kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Oyuktaş kırsal Mahallesi'ne bağlı Sağırlı Sokak ve Turna kırsal Mahallesi'ne bağlı Bellitaş Sokak'ta oturan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada Ahmet Ökarakeçili (22) ile Halil Ö. (39) yaralandı. Ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Özkarakeçili yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA