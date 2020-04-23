Siverek'te silahlı 23 Nisan kutlaması
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Siverek'te silahlı 23 Nisan kutlaması

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ev Çocuk Bayramı'nı vatandaşlar havaya ateş açarak kutladı.

23.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:56
Siverek'te silahlı 23 Nisan kutlaması

ŞANLIURFA'nın Siverek  ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ev Çocuk Bayramı'nı vatandaşlar havaya ateş açarak kutladı. 

İlçede, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saatler 21.00'i gösterdiğinde belediye merkezi anons sisteminden İstiklal Marşı çalmaya başladı. Bazı vatandaşlar kutlamaya balkonlarından alkışla destek verdi. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarına ve teraslarına çıkarak havaya ateş açtı. Silah seslerinin yükseldiği ilçede şans eseri yaralanan olmadı. Silah sesleri yaklaşık 30 dakika boyunca yankılandı.

 


Kaynak: DHA

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