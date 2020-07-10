Siverek'te silah kaçakçılarına operasyon Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekiplerince silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekiplerince silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir adrese Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği adreste yapılan aramada bir otomatik tüfek, yaklaşık 300 mermi, çok sayıda şarjör ile farklı tabanca ve tüfeklere ait parçalar bulundu. Polis olayla ilgili M.S.Ş. isimli şahsı gözaltına aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA