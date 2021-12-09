Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu - Haberler
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Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gün ağrımasıyla başlayan sığırcık kuşların dansı görenleri mest etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gün ağrımasıyla başlayan sığırcık kuşların dansı görenleri mest etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sığırcık kuş sürüleri son bir haftadır, sabah erken saatlerinde gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor.

Gece ağaçlara konan kuşlar, günün ağarması ve sokakta kalabalığın oluşmasıyla birlikte kondukları ağaçlardan uçarak, kale ve Cami minareleri çevresinde edata dans etti.

Her sabah yaklaşık yarım saat süren görsel şölen, güneşin doğmasıyla son buluyor. - ŞANLIURFA

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Siverek'te sığırcık kuşları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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