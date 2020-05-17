Siverek'te sıcaklık 47 dereceye ulaştı, sokaklar bomboş kaldı Siverek'te sıcaklık 47 dereceye ulaştı, sokaklar bomboş kaldı Korona virüsün nedeniyle boşalmayan sokak ve caddeler, sıcaklık nedeniyle boşaldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında sıcaklık rekoru kırıldı.

Siverek'te sıcaklık 47 dereceye ulaştı, sokaklar bomboş kaldı

Korona virüsün nedeniyle boşalmayan sokak ve caddeler, sıcaklık nedeniyle boşaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında sıcaklık rekoru kırıldı.

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında rekor kırdı. Bir kaç önce 30 derecelerde seyreden termometreler, dün 47'i gösterdi.

Korona virüsü nedeniyle boşalmayan cadde ve sokaklar, aşırı sıcaklar nedeniyle ilçe halkı dışarı çıkamadı, sokaklar boş kaldı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanları parklarda ki ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, duyarlı bazı esnaflar sokak hayvanların susuz kalmaması içim iş yerlerinin önüne su dolu kaplar koydukları gözlendi.

İlçe esnaflarından Musa Baturalp,'Sıcaklıkların artmasıyla beraber her gün işyerinin önüne iki tane su dolu kap doldurduğunu' belirterek, herkesin bu süreçte sokak hayvanları için duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: İHA