Siverek'te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı
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Siverek'te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı

Siverek'te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı, itfaiyenin müdahale ettiği yangında tır ile saman kullanılmaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı, itfaiyenin müdahale ettiği yangında tır ile saman kullanılmaz hale geldi.

Kaza Siverek-Viranşehir karayolu Şekerli Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre saman yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen tırda çıkan yangın kısa sürede tüm araca yayıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırdaki samanlar tamamen yanarken, tır da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan tırın yandığı anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. - ŞANLIURFA

Siverek'te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı
Siverek'te şarampole devrilen saman yüklü tır alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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