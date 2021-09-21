SİVEREK'TE, SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALDI
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonun kasasındaki saman balyaları küşe döndü.
ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonun kasasındaki saman balyaları küşe döndü. Olay, öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Güzen yönetimindeki 63 AAP 941 plakalı kamyonun seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın kamyonun kasasına sıçradı. Saman balyalarının küle döndüğü yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyonda hasara yol açan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.