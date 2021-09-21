SİVEREK'TE, SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİVEREK'TE, SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonun kasasındaki saman balyaları küşe döndü.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonun kasasındaki saman balyaları küşe döndü. Olay, öğleden sonra Siverek- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Güzen yönetimindeki 63 AAP 941 plakalı kamyonun seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın kamyonun kasasına sıçradı. Saman balyalarının küle döndüğü yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyonda hasara yol açan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

SİVEREK'TE, SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALDI

SİVEREK'TE, SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALDI

SİVEREK'TE, SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALDI

SİVEREK'TE, SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Küçük Muhammed'in 'kuş hırsızı' sanılarak dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

Küçük Muhammed'in 'kuş hırsızı' sanılarak dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

 Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

 Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Gökhan Çıra Düm Tek Tek Yıldız Tilbe
Spor Marcao Cristiano Stefan Kuntz Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SİVEREK'TE, SAMAN YÜKLÜ KAMYON ALEV ALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 19:43:58. #1.17#