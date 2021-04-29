Siverek'te Ramazan topu geleneği sürdürülüyor
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Siverek'te Ramazan topu geleneği sürdürülüyor

Siverek'te Ramazan topu geleneği sürdürülüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Siverek ilçesinde Osmanlı'dan kalma, Ramazan ayında iftar saatinde top patlatma geleneği sürüyor.

Şanlıurfa Siverek ilçesinde Osmanlı'dan kalma, Ramazan ayında iftar saatinde top patlatma geleneği sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Osmanlı'dan bu yana her Ramazan ayında iftar vakitlerini vatandaşlara duyurmak için uygulanan Ramazan topu geleneği, Siverek'te devam ediyor. İlçede bulunan tarihi kalede iftara dakikalar kala ekipler tarafından yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla dikkatli bir şekilde patlatma işlemi gerçekleştiriliyor. Daha önce gerçek topun kullanıldığı gelenekte, günümüz şatlarına uygun Ramazan topu kullanılıyor.

Osmanlı'dan bu yana bu geleneğin Siverek'te yaşatıldığını söyleyen Ramazan topunu patlatmakla görevli Hüseyin Solgun, "Bu geleneğin bitmemesi için çalışıyoruz, her Ramazan'da Siverek kalesinden Ramazan topumuzu patlatıyoruz. İnşallah bu gelenek böyle devam eder" dedi.

Ezanın başlamasıyla birlikte ateşlenen Ramazan topunun sesini duyan vatandaşlar oruçlarını açıyor. - ŞANLIURFA

Siverek'te Ramazan topu geleneği sürdürülüyor
Siverek'te Ramazan topu geleneği sürdürülüyor
Siverek'te Ramazan topu geleneği sürdürülüyor
Siverek'te Ramazan topu geleneği sürdürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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