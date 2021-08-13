Siverek'te patlama mı oldu? 13 Ağustos Şanlıurfa Siverek'te petrol boru hattı mı patladı? Siverek nerede, haritadaki yeri neresi?

Son dakika gelen haberlere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı. Bunun ardından vatandaşlar Siverek nerede, patlama nerede oldu araştırmaya başladı. Peki, Şanlıurfa Siverek nerede? Haritadaki yeri neresi? Siverek boru patlaması ile ilgili son dakika haberleri sizlerle...

Siverek kara yolunun 15. kilometresinde Karasu Mahallesi yakınlarında bir mısır tarlasından geçen Batman Dörtyol BOTAŞ petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Peki, Siverek'te patlama mı oldu? 13 Ağustos Şanlıurfa Siverek'te petrol boru hattı mı patladı? Siverek nerede, haritadaki yeri neresi? İşte detaylar...

ŞANLIURFA SİVEREK'TE PATLAMA MI OLDU?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı.

Siverek kara yolunun 15. kilometresinde Karasu Mahallesi yakınlarında bir mısır tarlasından geçen Batman Dörtyol BOTAŞ petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Boru hattından geçen ham petrol yaklaşık 10 metre yüksekliği fışkırdı. Tarlada çalışan çiftçiler, jandarma, itfaiye ve BOTAŞ ekiplerine durumu bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yangın olasılığına karşı çevrede önlem aldı. Ham petrolün yayıldığı yaklaşık 20 dönüm ekili alanda güvenlik çemberi oluşturuldu.

Tarlada çalışan çiftçi Aziz Gülbeden, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerine yakın bir bölgede iş makinesi gördüklerini savundu.

SİVEREK NEREDE?

Siverek, Şanlıurfa'nın bir ilçesidir.

Şanlıurfa ilinin kuzeydoğusunda yer alan Siverek batısında Adıyaman'ın Kahta ilçesi, batıdan kuzeye doğru uzanan Atatürk Baraj Gölü, kuzeyinde ise Adıyaman'ın Gerger ilçesi ile Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri, doğusunda Diyarbakır, güney doğusunda ise kısa bir sınır ile Mardin ili, Viranşehir ve Hilvan ilçeleri ile komşudur. Siverek ilçe merkezi 37.45 kuzey enlem ile 39.19 doğu boylamlarının kesiştiği noktalarda bulunmaktadır. Siverek ilçe merkezinin denizden yüksekliği 801 ile 840 metre arasında değişmektedir. Toplam yüzölçümü 4314 km'dir Karacadağ'ın eteklerinde kurulan Siverek'te, Akdeniz, çöl ve karasal iklimin etkileri görülmektedir. Karasal ve çöl ikliminin etkisiyle yazları oldukça sıcak geçen Siverek'te nem oranının yüksek olmaması nedeniyle, bu sıcaklar boğucu ve rahatsızlık verici derecelere ulaşmamaktadır. Bu yönüyle Akdeniz ikliminden ayrılır. Kışlar soğuk ve yağışlıdır. Şanlıurfa'nın diğer ilçelerine göre Siverek'te yağış oranı daha yüksektir. İlçe nüfusunun çoğunluğu Kürt ve Zazalar meydana getirir ve az bir kısmı Kırmanç olup, Karacadağ ile Karakeçi yörelerinde Türkmenler, ilçede çok az da Arap ve süryani vardır.

Siverek haritadaki yeri aşağıdaki gibidir: