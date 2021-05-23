Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı

Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandıŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde, park halindeki minibüs, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı

ŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde, park halindeki minibüs, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Olay, gece saatlerinde Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Karahan'a ait 63 RD 151 plakalı minibüs, evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi. Minibüsün yandığını fark eden mahalleliler yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin ise otomobili kundaklayan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı