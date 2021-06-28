Siverek'te parada sahtecilik suçundan 1 tutuklama
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Siverek'te parada sahtecilik suçundan 1 tutuklama

Siverek'te parada sahtecilik suçundan 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parada sahtecilik suçundan gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parada sahtecilik suçundan gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Siverek Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siverek KOM Grup Amirliği görevlilerince Parada Sahtecilik suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Siverek-Hilvan karayolunda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada; 486 adet 100 TL'lik, 2 bin 984 adet 50 TL'lik ve 41 adet 20 TL'lik banknot olmak üzere toplamda 198 bin 620 TL tutarında sahte para ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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