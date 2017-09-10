Siverek'te Otomobiller Çarpıştı 2 Yaralı
Siverek'te otomobiller çarpıştı 2 yaralıŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Siverek'te otomobiller çarpıştı 2 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Oğat yönetimindeki 63 N 3615 plakalı otomobil karşı yönden gelen Yunus Emre Ağırağaç yönetimindeki 63 EV 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yaralanan otomobillerin sürücüleri Yusuf Oğat ile Yunus Emre Ağırağaç, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.