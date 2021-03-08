Siverek'te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında
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Siverek'te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

08.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:57
Siverek'te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mahmut Talantemur'a ait otomobil, ikamet ettiği sitenin bahçesinde park halindeyken kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Otomobilinin yandığını gören Talantemur, bahçedeki su hortumuyla yangına müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri aracın kundaklandığını tespit ederken, aracın kundaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis aracı yakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Siverek'te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında
Siverek'te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında
Siverek'te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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