Siverek'te "Noel Baba bizim neyimiz olur" semineri

Siverek İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş:

"Noel kutlamak Hristiyanlık dinin bir inanç sembolüdür"

"Hediye dağıtan aksakallı dede sembolü ile Hristiyan ahlakını empoze etmeye çalışıyorlar"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen "Noel baba bizim neyimiz olur" konulu seminerde konuşan Siverek İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Noel kutlamak Hristiyanlık dininin bir inanç sembolüdür. Hediye dağıtan aksakallı dede sembolü ile Hristiyan ahlakını empoze etmeye çalışıyorlar" dedi.

Şanlıurfa Siverek ilçesinde gençlere yönelik faaliyet gösteren Siverek Öğrenci Derneği tarafından "Noel Baba bizim neyimiz olur" konulu seminer düzenlendi. İlçenin Haliliye Mahallesi'nde bulunan dernek binası konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Siverek İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş konuşmacı olarak katıldı. Müftü Yıldızbaş, yılbaşının İslam dininde ve kültüründe yeri olmadığını belirterek, "Noel kutlamak, Hristiyanlık dininin bir inanç sembolüdür. Yılbaşı kutlamalarındaki Noel baba, temel olarak çocukların ve gençlerin zihin yapılarında hediye dağıtan aksakallı bir dede sembolü ile kendi Hristiyan ahlaklarını empoze etmeye çalışıyorlar. Bu bizim inanç sistemimizde olmayan bir yapıdır. Bizim dinimizde ve kültürümüzde bir hediye verilecekse bu ahlaki bir hediyedir. ve yine bizim bir rehberimiz olacaksa O da Hz. Muhammed (sav)'dir. Bunun için Müslümanlar bu gibi kutlamalara çok dikkat etmeli" dedi. Öğrencilerden de müftüye destek

Program ile ilgili bilgi veren Siverek Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Külye de ilçe müftüsüne destek vererek, "Biz gelecek gençlerle gelecek sloganı ile yola çıktık. Bu anlamda geçlerimizi eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler ile ülkemize, topluma ve ailelerine faydalı birey olma yolunda yetişmelerine yardımcı olamaya çalışıyoruz. Bugün bu semineri düzenlemedeki amacımız yılbaşı kutlamalarının kültürümüzde ve dinimizde yeri olmadığını gençlerimize kavratmak ve geçlerimizin zihinlerinde var olan yanlış algıları düzeltmektir. Geçlerimiz bu yaştan itibaren bunun yanlış bir şey olduğunu ve bunun batının bize empoze ettiği yanlış bir durum olduğunu kavrasınlar ve bunları çevrelerine anlatsınlar istedik. Nasıl ki batı bizim bayramlarımızı kutlamıyorlarsa bizim de onların bayramlarını kutlamamamız lazım. Mesela bizler şimdiye kadar kurban bayramında, bayram yapan ve kurban kesen bir batılı görmedikse bizlerinde yılbaşında bayram yapmamamız ve hindi kesmememiz lazım" şeklinde konuştu.

"Genç arkadaşlarımızı aramıza bekliyoruz"

Siverek Öğrenci Derneği tarafından her ay düzenli olarak seçilen ve öğrencilerin ahlak, kültür, eğitim, topluma ve ailesine iyi birey olma ve bunlar gibi özelliklerin dikkate alınarak belirlenen ayın öğrencisi Nurullah Akelma ise "Çok güzel bir ortamdayız. İlçe Müftümüz bizlere Noel ile ilgili bir söyleşi yaptı ve bizleri bilinçlendirdi. Bazı şeylerin farkında olmamızı sağladı. Çeşitli etkinliklerle zamanımızı güzel şeylerle değerlendirdik. Bence bu tür programların çoğaltılması lazım. Böylece dışarıda madde bağımlılığı, sigara ve bunlar gibi kötü şeylere bulaşan arkadaşlarımızın bunlardan kurtulmasını sağlayabiliriz. Şunu da unutmayalım ki bu dünyanın, ülkemizin ve toplumumuzun geleceği bizleriz" diye konuştu.

Yemek ve ikramlarında yapıldığı programda öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterimiyle Noel baba geleneği anlatıldı