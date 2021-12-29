Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı - Haberler
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Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın giriş katındaki dairede meydana gelen tüp patlamasında 2 kişi yaralandı.

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın giriş katındaki dairede meydana gelen tüp patlamasında 2 kişi yaralandı.

Olay ilçenin Dicle Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hamza Turan'a ait dairede mutfak tüpünden sızan gaz, patlamaya neden oldu. Patlamanın etkisiyle, ev harabeye dönerken, içerde bulunan Mehriban T ve bir yaşındaki kızı Aysima T. yaralandı.

Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Anne ve kızı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Vücudunda yanıklar oluşan 1 yaşında ki Aysima T'nin Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

Siverek'te mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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