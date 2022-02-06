Siverek'te metruk evler yıkılıyor

Siverek Belediyesi, ilçede şikayetlere neden olan metruk evleri yıkıyor.

Siverek Belediyesi, kentin farklı mahallelerinde yer alan ve madde bağımlıların uğrak yerleri arasında bulunduğu gerekçesiyle şikayet konusu olan metruk binalar için harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen metruk evlerin sahipleriyle görüşerek yıkım kararı aldı.

Çalışma yapılacak bölgelerde gerekli önlemleri alan belediye ekipleri, tehlike arz eden yapıları iş makineleriyle yıkmaya başladı.

Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatları doğrultusunda kentteki metruk evler için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Evlerin sahipleriyle görüşerek çalışma başlattıklarını kaydeden Canalır, söz konusu evleri yıkmaya başladıklarını ifade etti.

Yürütülen yıkım çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Haliliye Mahallesi sakinlerinden Süleyman Alan ise gösterilen duyarlılık için Başkan Çakmak'a teşekkür etti.