Siverek'te markete giren yılan paniğe neden oldu
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Siverek'te markete giren yılan paniğe neden oldu

Siverek'te markete giren yılan paniğe neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde markete giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe yol açtı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde markete giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe yol açtı.

Siverek'te bir markete 1 metre boyunda yılan girdi. Market sahibi ve çalışanı yılanı yakalamak için uzun süre çabaladı. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda, rafların altında sıkıştırılan yılan sopa ile başına vurularak öldürüldü. Markette yaşanan kargaşa ve panik anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Siverek'te markete giren yılan paniğe neden oldu
Siverek'te markete giren yılan paniğe neden oldu
Siverek'te markete giren yılan paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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