Siverek'te kopan elektrik teline temas eden 11 koyun telef oldu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, rüzgar nedeniyle kopan elektrik teline temas eden 11 koyun telef oldu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, rüzgar nedeniyle kopan elektrik teline temas eden 11 koyun telef oldu.

Olay, sabah saatlerinde Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Pazardan satın aldığı koyunları evine götüren Yılmaz Kayısı'nın 11 koyunu, fırtına nedeniyle koparak yere düşen elektrik telini fark etmeyerek temas etti. 11 koyunun telef olduğunu fark eden Kayısı, sürüdeki diğer hayvanları telden uzaklaştırdı. Kayısı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede onarım çalışması başlatılırken telef olan koyunların sahibi Yılmaz Kayısı, "Pazardan aldığım koyunları evime götürüyordum. Yerde kopan telleri fark etmeyerek temas eden koyunlarımdan 11'i telef oldu. Mağdur oldum, şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN